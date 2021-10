Settimana sociale: mons. Satriano (Missio), “ecologia integrale? Prestare attenzione alle denunce del mondo missionario”

(foto Missio/Annechini)

(da Taranto) “Queste giornate ci aiutano ad aprire gli occhi su problematiche che nel mondo missionario sono state denunciate già da tempo”. Mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari e presidente della Fondazione Missio, commenta a Taranto i lavori della Settimana sociale dei cattolici italiani, con un’attenzione particolare alla realtà internazionale. Tra i problemi sollevati, nel tempo, proprio dai missionari presenti nei diversi continenti, figurano, solo per fare alcuni esempi, “il traffico di rifiuti con i Paesi del terzo mondo, lo sfruttamento indiscriminato della terra, nodi che – afferma mons. Satriano – avrebbero meritato più attenzione, mettendo al centro la persona e il futuro di alcuni Paesi sottosviluppati”. Il presidente di Missio aggiunge: “credo che queste giornate a Taranto riportino a galla la necessità di un impegno a tutto campo” per l’ecologia integrale, “che non può riguardare solamente la nostra realtà ma deve avere uno sguardo sul mondo, in maniera attenta e perseverante”.