Argentina: a Santiago del Estero inaugurato il Parco dell’Incontro tra le diverse religioni. Papa Francesco: “Iniziativa che mi rende felice”

“La notizia di questa iniziativa mi ha reso felice. Che in mezzo a tanti dissidi, una comunità abbia il coraggio di fare una cosa del genere presuppone coraggio, audacia e, soprattutto, voglia di camminare insieme”. Lo afferma Papa Francesco, nel messaggio inviato in occasione dell’inaugurazione del Parco dell’Incontro, a Santiago del Estero, nel nord dell’Argentina. Si tratta di un luogo interreligioso con caratteristiche uniche al mondo. All’interno di quello che era il giardino zoologico della città, sono stati ricavati cinque edifici religiosi: una moschea, una sinagoga, una chiesa sul modello della cappella Sistina, una chiesa protestante e un tempio buddista. “Nel mezzo di questa ‘terza guerra mondiale a pezzi’ che l’umanità sta vivendo, i piccoli passi verso l’incontro tra di noi sono creatori di pace e armonia”, ha aggiunto Papa Francesco. Come riferisce l’agenzia Aica, hanno partecipato all’inaugurazione il governatore di Santiago del Estero, Gerardo Zamora, insieme alla sindaca del capoluogo di provincia, Norma Fuentes e a rappresentanti religiosi di musulmani, ebrei, evangelici, buddisti e cattolici, questi ultimi rappresentati dal vescovo, mons. Vicente Bokalic. I rappresentanti dei diversi credi religiosi non hanno esitato a insistere sulla necessità di continuare a lavorare insieme per la convivenza religiosa, il dialogo tra le religioni e la pace nel mondo. Tutti si sono detti d’accordo nell’affermare che “questo posto è unico al mondo. Non esiste uno spazio simile da nessun’altra parte”.