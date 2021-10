Diocesi: Novara, veglia missionaria con suor Shahnaz Bhatti dall’Afghanistan

Sabato 23 ottobre (ore 20.45) presso il Santuario di Boca, si svolgerà la Veglia Missionaria Diocesana presieduta dal vescovo Franco Giulio Brambilla, in programma alla vigilia della Giornata Mondiale Missionaria. Ospite dell’incontro, rende noto la diocesi, sarà suor Shahnaz Bhatti, che porterà una testimonianza sul suo impegno accanto ai bambini afghani. Religiosa della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, suor Bhatti è originaria del Pakistan. È stata missionaria in Afghanistan sino allo scorso agosto, quando, scortata dall’Esercito Italiano, è riuscita a lasciare il Paese, a seguito dell’entrata a Kabul dei Talebani. La religiosa, lunedì 25 ottobre, nella curia diocesana, incontrerà i giornalisti in una conferenza stampa per testimoniare della situazione nel Paese. Interverranno anche padre Massimo Casaro, direttore del Centro Missionario Diocesano e mons. Fausto Cossalter, vicario generale della diocesi, che faranno il punto sull’impegno missionario della Chiesa novarese.