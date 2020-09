Maltempo: Protezione civile, “piogge e temporali in arrivo al Nord e sulla Sicilia. Allerta gialla in quattro Regioni”

“L’area di bassa pressione, attualmente posizionata tra le Baleari e la Sardegna, nella giornata di domani, porterà instabilità anche sui settori occidentali della nostra Penisola, specie su Sicilia, Piemonte e su parte della Lombardia”. Ad annunciarlo è il Dipartimento di Protezione civile in una nota nella quale spiega che “sulla base delle previsioni disponibili” e “d’intesa con le Regioni coinvolte” è stato emesso “un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende quello emesso nella giornata di ieri”. “L’avviso – prosegue la nota – prevede dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sul Piemonte, in estensione alla Lombardia, specie sui settori occidentali. Da domani, venerdì 11 settembre, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia”. “I fenomeni – precisa la Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 11 settembre, allerta gialla su gran parte dei settori di Piemonte, Lombardia, Sicilia e su tutto il territorio della Sardegna.