Diocesi: Spoleto-Norcia, suor Anna Maria Lolli lascia il ruolo di responsabile della Pastorale giovanile e va a Pescara

Dopo dieci anni di permanenza a Spoleto suor Anna Maria Lolli, delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù di Maria, è stata chiamata dai suoi superiori a Pescara, in Abruzzo, dove è responsabile di un plesso scolastico dell’Istituto religiosi al quale appartiene e anche superiora della comunità composta da venti suore. Nei due lustri trascorsi nella Chiesa di Spoleto-Norcia è stata responsabile della pastorale giovanile diocesana e insegnante di religione all’Istituto alberghiero di Spoleto. Il timone è stato raccolto da don Pier Luigi Morlino e da suor Lorella Nucci sempre delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria. A dare la notizia è oggi l’arcidiocesi spoletina. In una intervista al settimanale “La Voce” la religiosa, parlando dell’esperienza nella pastorale giovanile di Spoleto-Norcia, afferma che si è trattato di “una grande sfida che mi ha dato l’opportunità di rimettermi ancora in gioco alla scoperta del mistero che sono i giovani. L’onestà, la correttezza e la serietà della gente mi hanno permesso di innamorarmi di questa terra così bella e affascinante, ricca di Santi”. Tra i ricordi più belli le Giornate mondiali della gioventù. “Ai giovani di questa terra dico: vi voglio tanto bene! Sicuramente è molto più quello che ho ricevuto di quello che ho dato. Grazie veramente a tutti”.