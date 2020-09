Diocesi: Perugia, sabato 12 settembre il card. Bassetti ordina 6 diaconi transeunti

“In un tempo in cui la dimensione di fede nelle comunità cristiane si affievolisce di anno in anno e in cui la Chiesa in tutta Europa, a differenza del continente africano o asiatico, vive da tempo una forte crisi vocazionale, l’ordinazione di sei giovani perugini è segno di speranza per la Chiesa diocesana e per tutta l’Umbria”. Con queste parole di don Francesco Verzini, rettore del Seminario arcivescovile di Perugia nonché vicerettore del Pontificio Seminario regionale umbro “Pio XI” di Assisi, la comunità diocesana di Perugia-Città della Pieve si appresta ad accogliere i nuovi diaconi transeunti in vista della loro ordinazione sacerdotale.

Saranno ordinati per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve Gualtiero Bassetti, nella basilica di San Domenico, sabato 12 settembre, alle ore 17, Samy Cristiano Abu Eideh, Vittorio Bigini, Daniele Malatacca, Emmanule John Olajide Boluwatife, Simone Strappaghetti e Michael Tiritiello. Il più giovane ha 23 anni e il più anziano 39 anni. È ormai tradizione, all’inizio del nuovo anno pastorale, nel giorno della festa diocesana della Madonna delle Grazie la cui venerata icona è dipinta su una delle colonne della cattedrale di San Lorenzo, che vengano ordinati diaconi i seminaristi che si apprestano a diventare sacerdoti nell’anno successivo, al termine dei loro studi presso il Pontificio Seminario Umbro “Pio XI” di Assisi.

“In questo momento – commenta don Verzini – nel Seminario regionale stiamo rivivendo la crisi degli anni ’80, quando gli alunni erano arrivati al numero minimo di 12 presenze. Certamente l’ordinazione di sei nuovi diaconi transeunti e, dunque, futuri sacerdoti è di testimonianza ai più giovani su come ancora sia possibile fare scelte di vita forti e durature nonostante la cultura del momento spesso suggerisca stili di vita provvisori e temporanei”.

A seguito delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19, l’ordinazione diaconale del 12 settembre (ore 17) non si terrà in cattedrale, ma nella basilica di San Domenico, la chiesa più capiente di Perugia, in modo da consentire un’ampia partecipazione di fedeli nel rispetto delle suddette disposizioni.