Alzheimer: Cesenatico, domani all’Alzheimer Fest incontro con il card. Zuppi, de Bortoli e don Carraro

Maratona Alzheimer

Si svolgerà a Cesenatico, da venerdì 11 a domenica 13 settembre l’Alzheimer Fest che quest’anno ha il titolo “La cura dopo la tempesta”, con riferimento esplicito al Covid-19. Scopo dell’evento “offrire a tutti la possibilità di incontrarsi, essere se stessi, non sentirsi soli nelle difficoltà”. Tanti gli eventi, riferisce il settimanale della diocesi di Cesena-Sarsina, “pensati per fare memoria e dare spazio alle storie e ai volti di ciascuno. Sabato 12 settembre, alle 18, si terrà una lettura teatralizzata dedicata alle storie di vita delle persone con demenza e delle loro famiglie durante la pandemia, raccolte da 11 associazioni attive in Emilia-Romagna”. Tra gli appuntamenti “da non perdere” quello con il card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, domani 11 settembre. Sul palco, a parlare su “La forza dei legami deboli-La comunità resiliente oltre l’emergenza sanitaria”, saranno, con il cardinale, Elena Malaguti, Ferruccio de Bortoli, Marco Trabucchi e don Dante Carraro. Gli ingressi saranno contingentati nel rispetto delle normative anti-Covid. All’interno dell’Alzheimer Fest è prevista anche la Maratona, giunta alla sua nona edizione e organizzata dall’associazione “Amici di Casa Insieme” con il supporto tecnico dell’Asd Maratona Alzheimer e il Credito cooperativo romagnolo. Due le modalità di partecipazione: percorso a Cesenatico oppure Maratona virtuale. Nel primo caso si tratta di un circuito di 8 chilometri, da percorrere di corsa o in cammino, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, con partenze scaglionate. Il percorso attraverserà i Giardini al mare e la spiaggia in tutta sicurezza. Per la Maratona “diffusa” invece, è possibile aderire da qualsiasi parte d’Italia o del mondo e percorrere, dall’11 al 21 settembre, Giornata mondiale Alzheimer, quanti più chilometri a piedi, di corsa o in bici. Tutti i chilometri percorsi andranno ad aggiungersi ai 700mila già raggiunti dai partecipanti dalla prima edizione del 2012 della Maratona fino ad oggi. L’obiettivo è raggiungere il traguardo di un milione di chilometri, tante quante sono in Italia le persone affette da questa malattia. In entrambi i casi è possibile iscriversi online e procedere con una donazione minima di 10 euro che garantisce la t-shirt tecnica e alcuni prodotti dei partner. A dare il buon esempio, fra i testimonial, anche Romano Prodi. Sabato scorso l’ex premier, 81 anni, ha inforcato la sua bicicletta, è salito sullo Stelvio a quota 2.750 metri e ha regalato i chilometri percorsi alla causa della Maratona Alzheimer. Per tutte le informazioni: www.maratonaalzheimer.it.