Esorcismo: Roma, a fine ottobre corso all’Istituto Sacerdos del Regina Apostolorum

È in programma dal 26 al 31 ottobre la 15ª edizione del “Corso sull’esorcismo e preghiera di liberazione” organizzato all’Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma e dal Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa (Gris).

“Il corso, il primo nel mondo, propone una ricerca accademica, attenta e multidisciplinare, sul ministero dell’esorcismo e della preghiera di liberazione”, spiega una nota dell’Upra nella quale vengono comunicate le novità di questa edizione. Si tratta della “presentazione di un’importante ricerca sull’esorcismo realizzata da Sacerdos in collaborazione con il Gris e l’Università di Bologna”, di una “tavola rotonda tra esorcisti di diverse confessioni cristiane” e della “presenza, per la prima volta, di un sacerdote francese esperto in preghiera di liberazione”.

Tra gli iscritti al corso sono già presenti partecipanti delle diverse confessioni cristiane.