Giornata prevenzione suicidio: Eurostat, in Europa uno ogni dieci minuti. In Italia quasi 4mila all’anno

Oggi è la Giornata mondiale prevenzione al suicidio. Ogni 40 secondi nel mondo qualcuno si toglie la vita, secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della sanità. In Europa, dice oggi l’ufficio di statistica dell’Ue, Eurostat, 48.700 persone si sono uccise nell’Ue (dati 2016), uno ogni dieci minuti. Il suicidio è stata la causa dell’1% delle morti di quell’anno. A togliersi la vita sono stati nel 77% dei casi uomini. Nel 2017 le percentuali più alte di suicidio si sono registrate in Lituania (26 per 100mila abitanti), Lettonia (18), Estonia e Ungheria (entrambe 17 per 100mila abitanti). Il tasso più basso appartiene a Cipro (4 suicidi per 100mila abitanti), seguita da Grecia e Malta (5), Italia (6) e Slovacchia (7). In Italia i suicidi nel 2017 (ultimo dato disponibile per Eurostat) sono stati 3.857 (3.804 nel 2016, 3.923 nel 2015 e 4.069 nel 2014). L’importanza della giornata odierna muove dal dato che “i suicidi si possono prevenire”, dice l’Oms.