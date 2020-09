Chiesa evangelica luterana in Italia: Roma, dal 9 ottobre la prima sessione del Sinodo

La Chiesa evangelica luterana in Italia (Celi) terrà in presenza la prima sessione del 23° Sinodo a Roma dal 9 all’11 ottobre, seguendo le precauzioni di sicurezza anticontagio da Covid-19, con un programma ridotto e senza ospiti.Più di due terzi dei membri sinodali hanno sinora confermato la loro partecipazione. Il tema del sinodo 2020 è “Scegliere = Wählen”. La prima sessione del Sinodo, originariamente convocata dal 30 aprile al 3 maggio 2020 a Castellamare di Stabia/Napoli, è stata annullata a causa della pandemia di Covid. I punti più importanti all’ordine del giorno in questa sessione di ottobre saranno le elezioni del presidio sinodale e del Concistoro. Il presidente sinodale Georg Schedereit non si candida per la rielezione. A suo avviso, il Sinodo si pone all’insegna del motto: “Ama il tuo prossimo come te stesso”. In altre parole, la sicurezza dei partecipanti ha la priorità assoluta. “Non sarà un sinodo come siamo abituati a fare, il leit-motiv sarà quello di indossare le mascherine facciali, mantenere le distanze, e questo non solo durante le sedute ma sempre”. Il presidente si rallegra inoltre del fatto che tutte le 15 comunità della Celi saranno rappresentate, mostrando comunque piena comprensione per tutti coloro che hanno deciso di non partecipare per motivi di salute e personali. Il decano della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Heiner Bludau, ha sottolineato che “il Covid ha ampiamente dimostrato quante cose si possano fare in forma digitale”. “Tanto, ma non tutto – ha ribadito –. Gli incontri personali sono importanti per la coesione e la proficua collaborazione. Dopo un esame dettagliato di tutte le disposizioni e misure di sicurezza, siamo giunti alla decisione che, a condizione di riuscire a garantire tutte le precauzioni del caso, convocare il sinodo è comunque un atto responsabile. E l’impegno alla partecipazione di oltre due terzi dei sinodali ce ne ha dato conferma”.