Lesbo: Natili Micheli (Cif), “civiltà dell’Europa si ferma alle porte dell’umanità, con una mano dà con l’altra toglie”

“La civiltà dell’Europa si ferma alle porte dell’umanità e fedele al detto che ‘la mano destra non deve sapere ciò che fa la sinistra’ con una mano dà e con l’altra toglie”. Lo afferma Renata Natili Micheli, presidente nazionale del Centro italiano femminile, commentando quanto successo nel campo di Moria nell’isola greca di Lesbo. In un “campo profughi gestito dalle autorità locali e sponsorizzato direttamente dall’Europa – ricorda Natili Micheli – è divampato un incendio ad opera degli stessi ospiti ammassati in uno spazio per 3.000 e che ne contiene invece 20.000”.