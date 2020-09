Diocesi: Cesena, il 12 settembre “PuliAmo la casa comune” nel “Tempo del Creato”

“Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà (Tt 2,12). Per nuovi stili di vita” è il titolo della 15ª Giornata nazionale per la custodia del Creato che, nella diocesi di Cesena-Sarsina, si celebra sabato 26 settembre e farà da guida agli altri eventi che si svolgeranno nel Tempo del Creato (1 settembre – 4 ottobre). Si cercherà di riflettere su questo assieme alle altre Chiese cristiane presenti nel territorio proprio il 26 settembre. L’appuntamento è per le 15 presso l’Azienda agricola Bertozzi, a Santa Maria Nuova. A seguire, in programma la veglia di preghiera ecumenica con riflessioni del vescovo e dei ministri delle altre Chiese cristiane presenti in città. Ad aprire la rassegna, sabato 12 settembre, alle 15, nel parco dell’Ippodromo l’iniziativa “PuliAmo la casa comune”. Le realtà che aderiscono all’iniziativa, con il supporto tecnico di Legambiente, si impegneranno in un’azione di pulitura di un’area del parco e pianteranno un albero a ricordo della giornata condivisa. Venerdì 25 settembre, alle 20,30, in piazza della libertà, organizzato dall’associazione Papa Giovanni XXIII, si terrà un incontro pubblico dal titolo “Come mi vesto? Storie di moda eco-Logica”. Sabato 3 ottobre, sempre a cura dell’associazione Papa Giovanni XXIII, verrà inaugurato, alle 18, il punto vendita “d’arnov, recuperiamo bellezza”, in via Giovanni XXIII.