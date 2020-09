Diocesi: Caritas Ugento, il 12 settembre sarà inaugurato un centro a Tricase

Un nuovo centro della Caritas di Ugento-Santa Maria di Leuca a Tricase. Sarà inaugurato, sabato 12 settembre, alle 18.30, in piazza Cappuccini presso l’ex Convento di Sant’Antonio. Il programma dell’evento prevede la celebrazione della Messa presieduta dal vescovo mons. Vito Angiuli cui seguirà la presentazione del “Centro Caritas”, con l’intervento, tra gli altri, di don Francesco Soddu, direttore nazionale Caritas italiana.

Il Centro avrà al suo interno l’Osservatorio delle povertà e delle risorse per una conoscenza del territorio, che sarà a servizio sia degli uffici pastorali sia delle comunità parrocchiali per “un’azione pastorale più incisiva”. L’Osservatorio utilizzerà il sistema di raccolta dati (OspoWeb e OspoRisorse) di Caritas italiana, per la realizzazione di una progettazione orientata all’animazione della comunità da cui si possono avviare processi di promozione umana nel Capo di Leuca. Il soggetto privilegiato saranno le parrocchie, che saranno sostenute dal Laboratorio-botteghe promozione Caritas, per sviluppare una cultura inclusiva.

Il sostegno alimentare alle famiglie avverrà attraverso il Banco delle Opere di Carità Puglia onlus, sodalizio che recupera eccedenze di produzione agricola, dell’industria alimentare, della grande distribuzione, delle istituzioni pubbliche, dei punti vendita alimentari. Promuove, inoltre, azioni educative a favore della sana alimentazione e della prevenzione dello spreco alimentare.

In questo Centro sarà ubicata la sede diocesana del “Progetto Policoro”, dell’Ufficio diocesano Migrantes e infine dell’Ufficio diocesano Pastorale sociale e lavoro. Un’attenzione particolare sarà rivolta al mondo giovanile con la promozione del Servizio civile universale, l’anno di volontariato sociale e campi lavoro sia in Italia sia all’estero.