Elezioni regionali: Forum Famiglie Puglia, “spingere sull’acceleratore in tema di politiche familiari”

Si intitola “La Pugila: una Regione a misura di famiglia” il documento con il quale il Forum regionale delle associazioni familiari chiede ai candidati Governatori e consiglieri in lizza alle elezioni del 20 e 21 settembre prossimi di spingere sull’acceleratore in tema di politiche familiari. Cura e tutela della vita umana dal suo inizio alla sua fine naturale; adozione di politiche abitative familiari, di housing sociale per giovani famiglie, spazi associativi per i giovani di accesso ai servizi e per lo scambio intergenerazionale; misure di difesa della famiglia dalla piaga dell’usura e del gioco d’azzardo; interventi per l’accoglienza e l’integrazione culturale, lavorativa e sociale degli immigrati e per la multiculturalità della società. Queste le proposte concrete inserite nel Manifesto, che si aggiungono alla richiesta di piena attuazione del Piano triennale di Politiche familiari approvato a febbraio scorso dall’attuale Giunta regionale dopo un lungo percorso partecipato. L’invito ai candidati è di assumere pubblicamente l’impegno – comunicando la propria disponibilità all’indirizzo email segreteria@forumfamigliepuglia.org – a mettere in pratica, se eletti, azioni di natura strutturale che contrastino in maniera efficace l’incalzante invecchiamento della popolazione e la denatalità che da anni ormai attanagliano la Puglia e l’Italia intera, rispondendo alle esigenze quotidiane delle famiglie e dando alle giovani coppie la speranza di guardare al futuro con serenità e ottimismo. Per discutere di questi e altri temi d’interesse generale, il Forum delle Famiglie di Puglia ha inoltre organizzato una serie di dirette sulla sua pagina Facebook ufficiale, durante le quali la presidente regionale Lodovica Carli intervisterà i candidati alla carica di Governatore. Si comincia domani alle 15 con Antonella Laricchia, e si prosegue – alla stessa ora – lunedì 14 settembre con Raffaele Fitto e mercoledì 16 settembre con Michele Emiliano.