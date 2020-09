Diocesi: Lecce, Azione Cattolica promuove “In preghiera per il bene comune” presieduta dal vescovo Seccia

“In preghiera per il bene comune” è il titolo dell’incontro di preghiera promosso dall’Azione Cattolica di Lecce per questa sera, alle 19, nella cappella dell’antico seminario di piazza Duomo, presieduto dall’arcivescovo mons. Michele Seccia. “La ripresa delle attività associative vede quest’anno la concomitanza di importanti momenti in cui, come cittadini, saremo chiamati ad esercitare la nostra responsabilità civile”, dichiara il presidente dell’Ac leccese Mauro Spedicati, sottolineando i diversi impegni elettorali che, per alcuni, prevedono non solo il referendum ma anche le elezioni regionali e comunali. “Negli ultimi anni l’Azione Cattolica di Lecce ha investito con convinzione tante energie nella formazione socio-politica, mediante il cammino della scuola ‘La politica educata’, che speriamo possa ripartire presto, dopo il tempo dell’emergenza che stiamo vivendo”, prosegue Spedicati: “Siamo però fermamente convinti che sia importante che tutti coloro che, essendosi formati alla scuola della dottrina sociale della Chiesa, scelgono di mettersi in gioco impegnandosi in prima persona per il bene comune, ricevano le nostre attenzioni e il nostro accompagnamento. Al di là di ogni schieramento e del merito delle posizioni politiche assunte da ciascun socio o simpatizzante, l’Azione Cattolica può infatti offrire un’unica forma di supporto, la più importante: quella spirituale, accompagnando con la preghiera e con occasioni di formazione chi riveste, o si propone di rivestire, incarichi pubblici”.