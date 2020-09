Diocesi: Teramo, nasce il “Centro pastorale per la tutela del matrimonio e la pastorale delle coppie ferite”. Avrà sede ad Atri

Sarà inaugurato sabato 12 settembre il “Centro pastorale per la tutela del matrimonio e la pastorale delle coppie ferite”, realizzato dalla diocesi di Teramo-Atri nel santuario Santa Rita da Cascia di Atri. “Il sostegno e la promozione della vita familiare è la via privilegiata per costruire insieme la civiltà dell’amore animata dal vincolo matrimoniale, fondamento e origine della dignità della persona umana”, spiega mons. Lorenzo Leuzzi che presiederà la messa inaugurale alle 19 nella chiesa del Santo Spirito di Atri, annessa alla casa di riposo “Santa Rita” di Atri. L’accesso alla celebrazione è limitato a 120 persone; la messa sarà trasmessa sul portale internet della diocesi www.diocesiteramoatri.it e sul canale YouTube “Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi Teramo-Atri”. L’iniziativa è nata sotto l’egida dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare e per volontà del vescovo, per creare un luogo che, in appoggio al consultorio diocesano “Amoris Laetitia”, apra le porte della diocesi a tutte le coppie che vivono momenti di difficoltà e di crisi, ma anche alle coppie che sentono il bisogno di lenire le ferite ed essere accompagnate in momenti di fragilità o di “irregolarità”. L’inaugurazione, nel giorno della festa del Santissimo Nome di Maria, coinciderà con l’erezione della chiesa a santuario dedicato a Santa Rita da Cascia, la “santa degli impossibili” alla quale mons. Leuzzi ha affidato tutte le famiglie della diocesi nei giorni più difficili dell’emergenza sanitaria, e dove ogni sabato sera si celebrerà la messa prefestiva. “L’erezione a santuario della chiesa di Santa Rita mi riempie di commozione convinto di rappresentare i sentimenti di tutta la mia comunità che da sempre è devota alla santa degli impossibili”, ha commentato Piergiorgio Ferretti, sindaco di Atri, che ha ringraziato il comitato Santa Rita e il vescovo di Teramo-Atri per il santuario e per il centro per la famiglia “che sono certo diventerà punto di riferimento per ritrovare i valori importanti che hanno sempre contraddistinto la nostra tradizione”.