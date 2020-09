Liturgia: Cei, al via le iscrizioni al corso di musica liturgica on line

Sono aperte le iscrizioni al corso di musica liturgica on line, organizzato dall’Ufficio liturgico nazionale per l’anno accademico 2020-2021. Il corso multimediale permette la formazione di base degli animatori musicali delle celebrazioni liturgiche. L’iniziativa, giunta alla 13ª edizione, è erogata interamente in modalità e-learning ed è rivolta agli animatori liturgico-musicali delle parrocchie e delle comunità religiose. Il termine ultimo per le iscrizioni è il 31 ottobre 2020.

Per partecipare occorre compilare la modulistica con una lettera di presentazione del parroco. Come strumento una postazione informatica, collegata a internet e dotata di scheda audio con casse audio o cuffie. La didattica è erogata all’interno di un’aula virtuale, equipaggiata di tutte le funzionalità necessarie alle attività di apprendimento ed interazione con il tutor.

Il percorso formativo prevede attività on line e un incontro finale in presenza. Le attività didattiche si svolgono senza che ci sia la simultanea presenza del docente e dei corsisti nell’aula virtuale. L’interattività è garantita dall’attivazione dei forum tematici di discussione, dallo scambio di domande e risposte attraverso una sezione apposita dell’aula virtuale. Sono comunque organizzate videoconferenze in diretta web con docenti ed esperti, che è possibile rivedere anche successivamente.

I supporti didattici allo studio sono sempre disponibili per il download: dispense e slide di approfondimento e chiarimento; lezioni video-audio utili a illustrare argomenti che necessitano di un supporto visivo; esercitazioni e verifiche necessarie a verificare il livello di apprendimento raggiunto. Il percorso di studi si articola in 3 anni: chi termina il triennio consegue il diploma in Musica liturgica on line rilasciato dall’Ufficio liturgico nazionale della Cei.