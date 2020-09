Lesbo: Commissione Ue trasferisce 407 minori dall’isola greca. Rifugiati accampati per strada. Schinas, sostegno europeo ad Atene

Foto SIR/European Commission

La rappresentanza della Commissione europea in Grecia ha pubblicato alcune foto che testimoniano la notizia dell’avvenuto trasferimento di 407 minori non accompagnati da Lesbo, grazie al sostegno economico dell’Europa e con la collaborazione di Unicef Grecia. Intanto il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas oggi è volato sull’isola per “sostenere ulteriormente lo sforzo titanico” delle autorità greche, dice sempre il tweet della Rappresentanza. Gli sfollati del campo si sono accampati per le strade, come testimonia un video diffuso sui social dall’ong tedesca Mission Lifeline. Il ministero della salute greco ha emesso una richiesta di aiuto all’Oms perché invii sull’isola team specializzati e laboratori per test rapidi.