Diocesi: Aversa, domani al Seminario vescovile il primo appuntamento della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici

Sarà il Seminario vescovile di Aversa ad ospitare quest’anno il primo appuntamento della Consulta regionale per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza episcopale campana (Cec) per l’anno pastorale 2020-2021. La riunione dell’organismo regionale nella diocesi normanna – fissata per domani, venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 9.30 – vedrà la partecipazione di mons. Valerio Pennasso, direttore dell’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici ed edilizia di culto della Cei.

L’ordine del giorno prevede in apertura il saluto del vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, e l’intervento del vescovo di Ariano Irpino-Lacedonia, mons. Sergio Melillo, che ricopre anche la carica di delegato della Cec per i beni culturali ecclesiastici. Alla relazione di mons. Pennasso sui “Progetti culturali integrati e sistemi di rete ecclesiali” seguiranno le comunicazioni degli incaricati diocesani circa lo stato dei beni culturali ecclesiastici in Campania. A coordinare i lavori sarà mons. Ernesto Rascato, incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici. Alla conclusione dell’incontro, prevista per mezzogiorno circa, l’associazione culturale “In Octabo” guiderà i presenti in una visita alla sezione del Museo diocesano di Aversa, presente all’interno del Seminario, inaugurata lo scorso novembre da mons. Stefano Russo, segretario generale della Cei.

Tappa conclusiva della mattinata sarà la sezione del Museo capitolare della chiesa cattedrale di Aversa, dove avverrà la riconsegna della Corona d’oro della Madonna di Casaluce – risalente all’incoronazione del 1980 – al vescovo Spinillo e, idealmente, all’intera comunità diocesana, come racconta mons. Rascato, soprattutto in quanto la corona era stata ritenuta smarrita fino a tre anni fa: “Nel 2017, invece, fu ritrovata in occasione dell’inventario dei beni del Monastero ‘S. Maria Assunta’ delle Clarisse Cappuccinelle di Aversa”. In seguito l’abbadessa amministratrice del Monastero, suor Maria Patrizia Nocitra, la affidò allo stesso mons. Rascato in qualità di direttore dell’Ufficio diocesano per i beni culturali. La corona d’oro resterà dunque in esposizione nella cattedrale a partire da domani (nella settimana di festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Casaluce) fino a domenica 27 settembre: “In questo periodo, i fedeli potranno ammirare anche il baldacchino d’argento generalmente utilizzato in occasione delle processioni che purtroppo, per le norme di sicurezza anti-Covid, quest’anno non hanno potuto avere luogo”. Durante il periodo dell’esposizione, l’associazione “In Octabo” predisporrà una mostra didattica sulla storia e sulla devozione della patrona di Aversa.