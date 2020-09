Parlamento Ue: sede color oro per sensibilizzare sul cancro infantile. Eurodeputati al lavoro su bilancio e contrasto alla pandemia

Bruxelles: Gold September - Childhood Cancer Awareness Month (foto SIR/Parlamento europeo)

Il Parlamento europeo si illumina questa settimana di color oro in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione sul cancro infantile. Questo mese internazionale “mira a potenziare il sostegno, i finanziamenti e la sensibilizzazione sulla problematica dei tumori infantili e sull’impatto che la malattia ha sui malati e sulle loro famiglie”, spiega una nota diffusa a Bruxelles. Il Parlamento ha recentemente deciso di istituire una Commissione speciale sulla lotta contro il cancro, incaricata di valutare le opportunità che l’Ue ha di intraprendere azioni concrete, individuando normative e altre misure che possano contribuire a prevenire e combattere il cancro. Oggi i deputati della commissione Bilancio discutono sullo stato di avanzamento dei negoziati relativi al prossimo bilancio a lungo termine dell’Ue 2021-2017, sulla riforma del sistema delle risorse proprie e sul piano di ripresa. Domani la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, Andrea Ammon, comunicherà alla Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare l’ultimo aggiornamento relativo alla situazione Covid-19. Le prossime iniziative dell’Unione in materia di digitale, intelligenza artificiale e dati saranno discusse giovedì dalla Commissione mercato interno e protezione dei consumatori. Domani il presidente dell’Assemblea, David Sassoli, incontrerà Filippo Grandi, Alto commissario Onu per i rifugiati. Venerdì il presidente sarà presente all’inaugurazione di Parma capitale italiana della cultura.