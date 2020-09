Custodia del Creato: Cuneo e Fossano, stasera la celebrazione in Località Boschetti dà il via al “Mese del Creato”

Prendono il via oggi, in occasione della Giornata mondiale di preghiera per la custodia del Creato, le iniziative promosse dalle diocesi di Cuneo e Fossano per il “Mese del Creato” sul tema “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà per nuovi stili di vita”.

Il primo appuntamento è fissato per questa sera, in Località Boschetti a Fossano alle 20.45, per la celebrazione della 15ª Giornata nazionale per la custodia del Creato. Chi vorrà potrà raggiungere a piedi Località Boschetti partendo alle 20 a piedi dalla cappella di San Michele.

Martedì 8, nella parrocchia dello Spirito Santo di Fossano, alle 20.45 avrà luogo una tavola rotonda con il vescovo Piero Delbosco, Andrea Ponta (Energy Manager) e don Renato Sacco (Pax Christi Italia) sul tema “Vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà”.

Domenica 20, a Cuneo, Villa Parea ospiterà dalle 17.30 l’incontro interreligioso “La difesa del Creato inizia da noi stessi”. Un appuntamento analogo si terrà la domenica successiva, 27 settembre, a Fossano in Località Boschetti: alle 17.30 incontro interreligioso con la partecipazione di “Voci fuori dal Coro”.

Infine, per domenica 4 ottobre, in occasione della festa di San Francesco d’Assisi, verrà pubblicata sui settimanali diocesani “La Guida” e “La Fedeltà” una proposta di celebrazione in famiglia come chiusura del “Mese del Creato”.