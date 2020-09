Custodia del Creato: San Marino, nel pomeriggio il vescovo Turazzi celebra messa al santuario Cuore Immacolato di Maria a Valdragone

In occasione della 15ª Giornata nazionale per la Custodia del Creato, il vescovo di San Marino-Montefeltro, mons. Andrea Turazzi, presiederà oggi, martedì 1° settembre (ore 17.30), una celebrazione eucaristica presso il Santuario Cuore Immacolato di Maria a Valdragone (Borgo Maggiore, San Marino).

La diocesi ricorda che nel 2020 si celebra il 5° anniversario della promulgazione dell’enciclica Laudato si’ e della istituzione per tutta la Chiesa cattolica della Giornata mondiale di Preghiera per la Cura del Creato.

Il messaggio diffuso dai vescovi italiani per la 15ª Giornata si apre ricordando che “solo la fede in Cristo ci spinge a guardare in avanti e a mettere la nostra vita al servizio del progetto di Dio sulla storia. Con questo sguardo, saldi nella speranza, ci impegniamo a convertire i nostri stili di vita, disponendoci a ‘vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà’ (Tt 2,12)”.