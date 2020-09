Diocesi: Senigallia, la Pinacoteca resta aperta, da oggi al 6 gennaio, di sabato, domenica e festivi

A settembre la Pinacoteca diocesana di Senigallia, nella centralissima piazza del Duomo, cambia i propri orari di apertura, adeguandoli alla stagione. Da oggi, 1° settembre, al 6 gennaio, il museo diocesano resterà aperto nelle giornate di sabato, domenica e festivi tanto al mattino quanto al pomeriggio. In particolare, gli orari antimeridiani prevedono l’apertura dalle ore 9 alle ore 12, mentre quelli pomeridiani dalle ore 16 alle ore 19. Confermato, in tutti i giorni, l’ingresso gratuito per la visita alle sale allestite nell’”Appartamento del Cardinale” al piano nobile del Palazzo vescovile e con un meraviglioso affaccio sulla restaurata piazza Garibaldi proprio dalla “Loggia delle benedizioni”, al centro della sede episcopale. Visita che è arricchita indubbiamente dai capolavori conservati nella galleria che, dal 1992, conserva opere provenienti dall’intero territorio diocesano, dal Cesano all’Esino, dall’Adriatico agli Appennini. Non solo pregevoli pale d’altare, ma anche arredi, statue, argenterie, paramenti e antichi strumenti musicali costellano il percorso, per un “viaggio nella bellezza” tutto da assaporare e interiorizzare, abbinandoci anche il complesso della attigua cattedrale. Info: www.diocesisenigallia.it.