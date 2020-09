Coronavirus Covid-19: Panamazzonia superato il milione di contagi, con oltre 25mila morti. In America Latina e Caraibi verso i 7 milioni e mezzo di casi

Superato nella regione della Panamazzonia il milione di contagi accertati: secondo il report fornito 3 volte alla settimana dalla Rete ecclesiale panamazzonica (Repam) il numero preciso al 31 agosto è di 1.027.717 casi di positività, mentre le vittime sono 25.717. Secondo la Repam, si tratta di un numero decisamente elevato, “tenendo in conto che stiamo parlando di una popolazione di 33 milioni di persone”, dislocate su un’area vastissima, con poca densità abitativa. “Se si trattasse di un Paese – prosegue la Repam – sarebbe il quarto di tutto il mondo per contagiati”. Per quanto riguarda i popoli indigeni che vivono nelle loro riserve, l’ultimo rapporto settimanale parla di 47.623 contagi e 1.556 morti.

In generale, si attenua la crescita di contagi nell’intera area dell’America Latina e Caraibi, dove pure i positivi accertati e i morti sono giunti, secondo una ricognizione del Sir sui dati ufficiali, a un numero impressionante: rispettivamente 7.372.315 e 277.568. Questi i dati relativi ai principali Paesi: Brasile 3.910.901 e 121.515, Perù 652.037 e 28.944 (con il tasso di mortalità più alto del mondo in relazione alla popolazione), Colombia 615.168 e 19.663, Messico 599.560 e 64.414, Argentina 417.735 e 8.660 (il Paese si trova verso la fine dell’inverno ed è quello dove i casi sono in maggiore crescita negli ultimi giorni). In deciso aumento, anche se con numeri inferiori, i casi in Paraguay (anch’esso alle prese con la stagione invernale) e nelle isole dei Caraibi.