Coronavirus Covid-19: 500mila kit per i test inviati in Etiopia. Lenarcic (Ue), “sostegno a Paesi vulnerabili durante la pandemia”

L’Unione europea continua ad aiutare l’Africa nel fronteggiare la pandemia Covid-19: oggi 500mila nuovi kit per i test sono stati consegnati con un ponte aereo al Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie ad Addis Abeba, in Etiopia, che coordina l’approvvigionamento di test per gli Stati membri dell’Unione africana. Questo invio è parte di un pacchetto di sostegno immediato da 10 milioni di euro all’Unione africana da parte del governo tedesco, fa sapere una nota da Bruxelles. “In totale, quasi 1,4 milioni di test per il rilevamento del virus saranno messi a disposizione dei Paesi dell’Unione africana”. “La Commissione europea continua a lavorare fianco a fianco con gli Stati membri per sostenere i Paesi vulnerabili durante la pandemia” perché “è nel nostro comune interesse fronteggiare la pandemia in tutto il mondo”, ha dichiarato il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič. “O batteremo insieme il coronavirus in tutto il mondo o non lo batteremo affatto”, gli ha fatto eco Gerd Müller, ministro per la cooperazione allo sviluppo della Repubblica federale di Germania. Gli ultimi dati resi disponibili dall’Oms riguardo all’Africa (31 agosto) parlano di oltre 1.245.000 contagi e quasi 30mila decessi; circa la metà dei malati e dei morti sono registrati in Sud Africa.