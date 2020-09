Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, mons. Luciano Monari vescovo da 25 anni

Venticinque anni fa, il 2 settembre 1995, don Luciano Monari riceveva la consacrazione episcopale. La celebrazione eucaristica si svolse nel palazzetto dello sport di Reggio Emilia gremito di fedeli, amici e confratelli. Consacranti furono il card. Camillo Ruini e i vescovi Giovanni Paolo Gibertini e Gilberto Baroni. Nato a Sassuolo, il 28 marzo 1942, Monari è sacerdote da 55 anni: è stato infatti ordinato presbitero il 20 giugno 1965 nella chiesa di San Giorgio in Sassuolo dal vescovo Gilberto Baroni. Nel 1995 fu chiamato da Papa Giovanni Paolo II alla guida della diocesi di Piacenza-Bobbio. Il vescovo è stato membro della Commissione episcopale della Cei per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi; nella regione ecclesiastica emiliano-romagnola è stato incaricato dell’Ufficio Catechistico. Il 30 maggio 2005 è stato eletto vicepresidente per l’Italia del Nord della Cei. Il 19 luglio 2007 è stato nominato da Papa Benedetto XVI vescovo di Brescia; ha guidato la diocesi lombarda per dieci anni; nella cattedrale bresciana accolse proprio Papa Ratzinger. Sotto la sua guida e il suo insegnamento si sono formati nella diocesi di Reggio Emilia-Guastalla tanti sacerdoti; predicatore ancora molto ricercato per corsi di esercizi spirituali, è autore di numerosi testi di esegesi biblica.