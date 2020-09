Diocesi: Albano, appuntamenti di formazione e preghiera interconfessionali per il “Tempo del Creato 2020”

“La Laudato si’ nel quinto anniversario della sua pubblicazione” è il titolo di una conferenza in programma oggi, il 1° settembre, alle 16.30 nella parrocchia Sacratissimo Cuore di Gesù a Nettuno (Rm). Sarà animata dal giornalista Giovanni Marcotullio e seguita da una celebrazione eucaristica per la 15ª Giornata per la custodia del Creato. L’iniziativa, promossa dalla diocesi di Albano, rientra in un denso calendario di eventi, che si protraggono per oltre un mese. “Quattro appuntamenti scandiranno il Tempo del Creato 2020, organizzati in collaborazione con Fattoria Riparo, Comunità di Sant’Egidio, Casa Mamre, Acli, Caritas italiana, Comunità Laudato si’ Castelli Romani e Azione cattolica italiana – si legge in una nota della diocesi –. Il 19 settembre, alle 16, poi, presso la fattoria Riparo di Anzio, si svolgerà l’evento ‘Terra e prospettive di lavoro’”. Lo spirito ecumenico che accompagna il Tempo del Creato, celebrato dai cristiani di tutte le confessioni dal 1° settembre al 4 ottobre, sarà al centro di un terzo appuntamento, il 27 settembre, alle 17, a Marino (Rm). “Grido della terra, grido dei poveri” è il titolo dell’incontro, organizzato insieme alla comunità ortodossa. Intervengono, tra gli altri, don Pietro Massari, direttore del Centro missionario diocesano, e padre Giovanni Coforea della parrocchia ortodossa di Marino. Chiude il ciclo un weekend Laudato si’, il 3 e il 4 ottobre, a Casa Mamre a Genzano (Rm), ispirato all’enciclica di Papa Francesco e che termina con una preghiera interconfessionale partecipata da cattolici, evangelici e ortodossi.