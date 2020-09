Diocesi: Milano, mons. Delpini nomina Stefano Femminis responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, ha nominato Stefano Femminis nuovo responsabile dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi ambrosiana. Contestualmente don Walter Magni, che dirigeva l’Ufficio dal settembre 2018, assume l’incarico di portavoce dell’arcivescovo. Ne ha dato notizia mons. Bruno Marinoni, moderator Curiae e vicario episcopale per gli Affari generali dell’arcidiocesi.

Femminis, giornalista professionista, è il primo laico ad assumere la responsabilità dell’Ufficio per le Comunicazioni sociali della diocesi ambrosiana. Nel 1996 ha iniziato a collaborare con i gesuiti della Fondazione culturale San Fedele di Milano, come redattore della rivista Aggiornamenti Sociali. Dopo avere diretto dal 2006 al 2014 il mensile internazionale Popoli, nel 2015 è stato nominato responsabile della comunicazione della stessa Fondazione San Fedele e della Fondazione Carlo Maria Martini, incarico ricoperto fino ad ora. In questi anni ha anche collaborato con l’Ufficio stampa delle Edizioni San Paolo (2015-2016), ha coordinato la comunicazione del Festival della Missione di Brescia, promosso da Cei e Conferenza degli Istituti missionari nel 2017.