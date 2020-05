Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani puntata dedicata a storie di rinascita dal carcere

Nessun male, errore o paura può avere l’ultima parola. Nella prossima puntata di Sulla Via di Damasco, in onda domenica 31 maggio, alle 9, su Rai Due, le storie di chi si è liberato dal peso della colpa e si è protetto tra le braccia della fede. Sarà “un viaggio nell’umanità di coloro che sono nati di nuovo, un aiuto nel momento che stiamo vivendo e che chiede a tutti di rinascere”. A parlarne con la conduttrice Eva Crosetta, don Marco Pozza, giornalista, scrittore, cappellano della comunità di detenzione “Due Palazzi” di Padova. Le storie sono raccolte negli ambienti del carcere; i riferimenti sono le persone, le cadute e la vita che può ripartire. Prima del nome del reato, nei racconti, vengono presentat gli uomini “con il loro carico di dignità”. All’interno del programma di Vito Sidoti, le voci di Michele e Daniel, due uomini con storie diverse fatte di sbagli, sofferenza e rinascita. Storie con un percorso comune, fatto di lavoro, di impegno per gli altri, di pentimento, motivi che hanno permesso a entrambi di ritrovare la strada perduta.