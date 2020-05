Diocesi: Benevento, il laboratorio “Cives” lunedì promuove videoconferenza su Facebook con la ministra Bonetti

Lunedì 1° giugno, alle ore 17, “Cives–Laboratorio di formazione al bene comune”, promosso dall’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro dell’arcidiocesi di Benevento, e la Federazione Anziani e Pensionati delle Acli del Veneto, a conclusione di alcuni appuntamenti di riflessione svolti recentemente, terranno una videoconferenza–evento con la ministra della famiglia Elena Bonetti.

L’appuntamento digitale si inserisce nell’ambito del ciclo di iniziative “Cives in dialogo” e avrà come tema: “Il dialogo intergenerazionale e la famiglia. Cinque domande alla ministra della famiglia Elena Bonetti”.

Dialogheranno con lei Ettore Rossi, coordinatore di Cives, Francesco Roncone, segretario regionale Fap Acli Veneto, Antonella Pontillo dell’Ufficio diocesano per la pastorale familiare, Filiberto Parente, portavoce del Forum regionale del Terzo Settore della Campania, Italo Sandrini, presidente delle Acli provinciali di Verona, Pasquale Orlando di Sannio Social Factory. Sarà possibile seguire la videoconferenza sulla pagina Facebook di Cives Benevento.