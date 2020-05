Coronavirus Covid-19: Speranza (min. Salute), “grave rottura Usa con Oms. Europa lavori per ricucire strappo”

“Proprio oggi serve un’Oms riformata e più forte, non più debole. Rottura Usa è grave. Europa lavori subito unitariamente per ricucire lo strappo”. Lo dice in un tweet il ministo della Salute, Roberto Speranza, commentando la decisione del presidente statunitense, Donald Trump, di mettere fine alle relazioni degli Usa con l’Organizzazione mondiale della sanità in relazione alla gestione della pandemia da coronavirus.

