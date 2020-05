Coronavirus Covid-19: Comunità di Sant’Egidio, aiuti a persone in difficoltà da governo della Repubblica di Cipro

Il governo della Repubblica di Cipro ha deciso di attivare in questi giorni, attraverso la Comunità di Sant’Egidio, un sostegno a favore delle persone più in difficoltà, in Italia, a causa della pandemia.

Gli aiuti, pervenuti grazie all’interessamento dell’ambasciatore di Cipro presso la Santa Sede George Poulides, permetteranno di incrementare le distribuzioni alimentari e di dispositivi di protezione individuale.