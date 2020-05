Diocesi: Termoli-Larino, oggi la festa on line “Enjoy Your Spring” per gli studenti del percorso psico-educativo

“Enjoy Your Spring”, “vivi con gioia la tua primavera”. È la festa on line organizzata per condividere la prima fase di un percorso psico-educativo promosso nelle scuole del Basso Molise dal Centro diocesano di aiuto alla famiglia “Amoris Laetitia” della diocesi di Termoli-Larino. L’appuntamento, in diretta streaming, è per oggi, sabato 30 maggio, alle 17, sul canale YouTube “Enjoy your spring”, attivato per consentire a tutti di partecipare, seppure a distanza, a un momento in cui celebrare l’adolescenza come primavera della vita. Si potrà interagire sui canali Instagram e Facebook (sempre Enjoy Your Spring) e inviare messaggi Whatsapp nelle modalità comunicate sulle pagine dell’evento.

Nel corso della festa saranno presentati, con uno stile interattivo, i lavori realizzati dagli studenti. In programma, vari interventi degli operatori e tutto sarà accompagnato da ospiti e artisti che hanno condiviso l’iniziativa: i gruppi internazionali Gen Rosso e Gen Verde, nati dall’esperienza del Movimento dei Focolari, il gruppo rock dei Ladri di carrozzelle, l’artista pop Ilario Palma, l’imitatore Carlo Frisi e la cantautrice Debora Vezzani. L’evento on line, previsto inizialmente al palazzetto dello sport di Termoli ma rinviato a causa dell’emergenza sanitaria in atto, si colloca all’interno di un progetto che tiene conto di tre tematiche di interesse segnalate dagli stessi ragazzi delle scuole superiori: relazione, affettività e sessualità.