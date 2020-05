Pastorale: diocesi Torino, 3 giugno webinar su “Uso e abuso del digitale in tempo di Covid-19”

Sarà dedicato a “Emergenza digitale – Uso e abuso del digitale in tempo di Covid-19” il webinar organizzato per il 3 giugno dal Servizio per l’apostolato digitale dell’arcidiocesi di Torino. L’incontro online, trasmesso su Youtube dalle 18, cercherà di risponderà al quesito: “quale impatto ha sulla vita della Chiesa e delle comunità cristiane la trasformazione digitale che stiamo vivendo?”. “La pandemia – spiegano i promotori del webinar – ha accelerato tale trasformazione in ogni comparto, dunque anche per la pastorale ecclesiale. Nella consapevolezza che si tratta di un cambiamento antropologico e non solo tecnologico, è tempo di cominciare o continuare alcune riflessioni”. “I due mesi e mezzo del cosiddetto lockdown, con il divieto di celebrazioni eucaristiche con il popolo e le norme del distanziamento fisico, hanno messo alla prova la creatività digitale dei cattolici, generato buone pratiche e evidenziato limiti”, prosegue la nota, nella quale si sottolinea come “una Chiesa che si metta all’ascolto dei segni dei tempi è chiamata a integrare la ritrovata presenza fisica con quella digitale portando avanti o inaugurando nuove pratiche”.

Moderati da Fabio Colagrande, giornalista di Radio Vaticana, si confronteranno Assunta Steccanella, docente di Teologia pastorale presso la Facoltà teologica del Triveneto, Massimiliano Padula, docente di Scienze della comunicazione sociale alla Pontificia Università Lateranense e presidente del Copercom, e don Luca Peyron, docente di Teologia della trasformazione digitale all’Università Cattolica di Milano. Durante il live sarà possibile intervenire con domande e richieste di chiarimenti utilizzando la chat del canale.