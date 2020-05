Diocesi: Ravenna, riapriranno al pubblico lunedì 8 giugno i 5 monumenti Unesco gestiti dall’Opera di religione

Riapriranno al pubblico lunedì 8 giugno i 5 monumenti Unesco gestiti dall’Opera di religione della diocesi di Ravenna (basilica di San Vitale, mausoleo di Galla Placidia, Battistero Neoniano, basilica di Sant’Apollinare Nuovo e museo arcivescovile). Come previsto dal Dpcm del 17 maggio per l’emergenza Coronavirus, sono state introdotte nuove disposizione per l’accesso ai monumenti. Gli accessi saranno contingentati e la prenotazione sarà obbligatoria nei monumenti dell’Opera, con un orario d’ingresso per ogni sito. È previsto quindi un numero massimo di visitatori e un tempo di visita differenziato a seconda del monumento: 60 persone ogni 30 minuti (con tempo di visita di 25) per San Vitale, il museo arcivescovile e Sant’Apollinare Nuovo. Il mausoleo di Galla Placidia e il Battistero Neoniano (i due monumenti di minori dimensioni) potranno accogliere solo 10 persone ogni 10 minuti, che dovranno munirsi di un biglietto speciale con pagamento di un supplemento di 2 euro per la gestione del flusso dei visitatori.

I biglietti saranno acquistabili all’Ufficio prenotazioni (per singoli e gruppi) dal 1° giugno; attraverso la biglietteria on line (solo per singoli) dall’8 giugno; nelle biglietterie situate in ogni complesso monumentale (per singoli e gruppi) dall’8 giugno.

Ai visitatori sono poi richieste per l’accesso ai monumenti una serie di norme di comportamento che recepiscono l’ultimo Dpcm e le conseguenti norme regionali: vietato l’ingresso a chi presenta sintomi influenzale o con temperatura superiore ai 37,5° o ha avuto contatti con persone malate di Covid-19, l’accesso è consentito solo a chi indossa la mascherina coprendo bene naso e bocca, è necessario igienizzarsi le mani con il gel a disposizione in tutti i siti museali, nel monumento occorre prendere posto dove viene indicato e i genitori devono tenere accanto a sé i bambini di età inferiore a 14 anni; mantenere la distanza tra un visitatore e l’altro di almeno un metro, rispettare la capienza massima e i limiti di tempo di visita specificati, evitando assembramenti dentro e fuori l’edificio.

All’interno dei monumenti diocesani sono consentite le visite guidate esclusivamente con l’utilizzo di radioguide whysper in modo da permettere ai turisti di rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. Le radio guide sono obbligatorie per visite guidate oltre le 5 persone.

I monumenti saranno aperti al pubblico con orario estivo, dalle ore 9 alle ore 19. Info: www.ravennamosaici.it.