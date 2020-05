Diocesi: Caltanissetta, il 2 giugno la lectio biblica del vescovo Russotto in Seminario

Martedì 2 giugno, alle 19,30, dalla Cappella Maggiore del Seminario, il vescovo di Caltanissetta, mons. Mario Russotto, con la presenza dei seminaristi e senza la partecipazione di alcun fedele, terrà la lectio biblica, che sarà trasmessa in diretta streaming sui social diocesani. Titolo della lectio “Io con voi sempre”, il testo di riferimento è il Vangelo secondo Matteo (28, 16-20) a cui quest’anno sono state dedicate le lectio del vescovo. Al centro del testo evangelico il mandato di Gesù agli Apostoli, convenuti in Galilea per l’ultimo appuntamento con il Signore, che si avvicina anche ai dubbiosi per coinvolgerli ed incoraggiarli, assumendo l’impegno di accompagnare sempre la missione dei discepoli nel mondo, ad annunciare la Parola della felicità, a rigenerare con l’acqua vitale del battesimo la vita degli uomini e delle donne e portare il respiro di Dio nella nostra storia umana. “Quanto mai attuale la promessa di Cristo di ‘essere con noi sempre’, vicina ai disagi di questa fase in cui è stato particolarmente difficile far giungere a tutti la Parola e l’Eucarestia – si legge in una nota della diocesi -. Il Vangelo ancora una volta ci parla dell’oggi sostenendo la speranza con la forza e la gioia della fede”.