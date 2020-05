Diocesi: Azione Cattolica Napoli, oggi pellegrinaggio virtuale a Pompei su pagina Fb. Stasera il card. Sepe in santuario per rosario, messa e supplica

Stasera, alle 21, il card. Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, si recherà al santuario di Pompei per la conclusione del “pellegrinaggio virtuale” organizzato dall’Azione Cattolica di Napoli. L’iniziativa prenderà il via alle 16 con la preghiera mariana nella basilica del Carmine. L’itinerario spirituale proseguirà attraverso la pagina Facebook dell’Azione Cattolica di Napoli per poi raggiungere il santuario di Pompei dove, alla presenza dell’arcivescovo prelato Tommaso Caputo, si svolgeranno il rosario meditato, la celebrazione eucaristica e la recita della supplica. La diretta televisiva è a cura di Canale 21. Il programma del pellegrinaggio virtuale, ideato per l’emergenza coronavirus ancora in corso, è stato predisposto dalla presidente dell’Ac di Napoli, Maria Rosaria Soldi, in sostituzione del tradizionale pellegrinaggio a piedi da Napoli a Pompei che l’Azione cattolica diocesana organizza ogni anno nell’ultimo sabato del mese di maggio.