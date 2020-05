Estate: Associazione ospitalità religiosa italiana, anche quest’anno vacanze gratuite per i meno abbienti

Sono oltre 2700 le notti di vacanza gratuita che quest’estate l’Associazione Ospitalità religiosa italiana mette a disposizione in tutta Italia per i meno abbienti, grazie alla disponibilità di decine di residenze religiose e no-profit.

L’iniziativa “Ospitalità Misericordiosa”, ormai alla quinta edizione, ricorda Fabio Rocchi, presidente dell’Associazione, “cade in un momento nel quale anche l’idea di vacanza è stravolta dagli eventi, non ultimo il bonus vacanze’ il cui meccanismo è tutt’altro che chiarito e rappresenta comunque solo un parziale sollievo”.

E allora, “per chi una vacanza non può permettersela, ecco tante settimane gratuite al mare, in montagna, immersi nella natura o nelle città d’arte”. L’elenco completo è nelle “News” del portale ospitalitareligiosa.it o tramite la pagina dedicata all’iniziativa.

“Nonostante la grande crisi del turismo, queste residenze, pur in difficoltà, hanno voluto tendere una mano a chi necessita di un periodo lontano dai problemi quotidiani a cui è costretto per motivi economici o sociali. E per garantire la giusta trasparenza, sono le parrocchie e le Caritas ad avanzare le richieste per i loro assistiti – ricorda Rocchi -. Un segno di accoglienza e ospitalità che è la caratteristica di queste strutture extra-alberghiere, in cui il clima che si respira, oltre alla purezza dei luoghi, riporta ad un caldo abbraccio familiare”.