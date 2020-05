Papa Francesco: arrivato ai Giardini vaticani per la recita del rosario

Papa Francesco è giunto nella Grotta di Lourdes nei Giardini vaticani per la recita del rosario in mondovisione, promosso dal Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione, in collegamento con santuari in tutto il mondo. Entrato nella grata, il Pontefice ha deposto una bouquet di fiori, mentre viene eseguito il canto d’ingresso. Dando inizio alla recita del rosario il Papa ha pregato così: “O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova”.

E ha continuato: “Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione”.

E ha concluso: “Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta”.