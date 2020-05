“A Sua Immagine”: programmazione 30 e 31 maggio. La testimonianza del rugbista Maxime Mbandà, lo speciale “I giovani e la Pentecoste” e il Vangelo con suor Smerilli

Raccontare la realtà, la difficoltà del momento, sempre con uno sguardo di speranza. È questa la cifra del programma “A Sua Immagine” su Rai Uno ogni sabato e domenica, anche al tempo del Covid-19. Nelle puntate del 30 e del 31 maggio troviamo: l’intervista al rugbista Maxime Mbandà, in prima linea come volontario nell’emergenza Coronavirus, lo speciale “I giovani e la Pentecoste” e il Vangelo della domenica commentato da suor Alessandra Smerilli. “A Sua Immagine” è un programma targato Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana, firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani, con la conduzione di Lorena Bianchetti.

Le puntate nel dettaglio. Oggi, sabato 30 maggio, alle ore 15.55 su Rai Uno, nello studio di “A Sua Immagine” Lorena Bianchetti intervista Maxime Mbandà, rugbista e membro della Nazionale italiana; durante l’emergenza Coronavirus Maxime Mbandà ha indossato la divisa della Croce Gialla di Parma per consegnare porta a porta farmaci e cibo ad anziani soli, prendendo parte anche ai turni in ambulanza. Come lui anche altri campioni dello sport.

Alle 16.15 “Le ragioni della speranza”, spazio di “A Sua Immagine” dedicato al commento del Vangelo della domenica: questa settimana suor Alessandra Smerilli ci presenta storia di giovani laureati “ri-convertiti” alla terra, all’agricoltura, raccontando un progetto di recupero di terreni abbandonati nei pressi di Roma come pure l’iniziativa degli “orti accademici” dell’Università di Roma Tor Vergata.

“I giovani e la Pentecoste” è lo speciale domenicale di “A Sua Immagine” in onda domani, 31 maggio, in diretta su Rai Uno alle 11.05. In occasione della Pentecoste, nello studio di “A Sua Immagine” si affronta il tema dei giovani e del loro futuro al tempo del Covid-19, tra crisi economica e voglia di riscatto. In collegamento con Lorena Bianchetti intervengono Mia Pia Viola (fondatrice dell’Associazione “Le Viole di Partenope”), Maria Joel Conocchiella (Associazione “Libera”), don Davide Banzato (Nuovi Orizzonti), don Giordano Goccini (parroco di Novellara) e Michela Pensavalli (psicologa).

Conclude come di consueto l’appuntamento domenicale con “A Sua Immagine” l’ascolto e il commento alle ore 12 del Regina Coeli di Papa Francesco.