Rai Due: O anche no, il 31 maggio puntata dedicata a cinema e disabilità

Domani, domenica 31 maggio, alle 9,15, torna in onda su Rai Due, con il settimo appuntamento, “O anche no”, il docureality dedicato al sociale e alla solidarietà. Nella puntata l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, racconta il rapporto tra il presidente Charles De Gaulle e la sua ultima figlia, Anne, una bambina speciale portatrice di Trisomia 21. Subito dopo, approfondimento su cinema e disabilità con i registi Pupi Avati e Vittorio Sindoni. In programma, momenti di leggerezza con Andrea Paris, un noto “prestigiattore” attento al sociale. Paris canterà “Il cielo è sempre più blu”, un classico di Rino Gaetano, assieme con i Ladri di Carrozzelle. Paola Severini Melograni intervisterà anche Gianni Casareto (detto “Lupone”), un diversamente abile con mille idee e proposte. Non mancherà il film da guardare su Raiplay consigliato da Serena Fumarola e la canzone originale dei Ladri di Carrozzelle.