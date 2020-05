Diocesi: Treviso, riaprono al pubblico gli istituti culturali. Resta chiuso il Museo

Gli istituti culturali della diocesi – Archivio storico, Biblioteca diocesana e Biblioteca capitolare – riaprono gradualmente e con alcune limitazioni per garantire la dovuta sicurezza agli operatori e agli utenti. Il Museo diocesano, invece, per ora rimane chiuso.

La Biblioteca diocesana del Seminario vescovile è già operativa per il solo servizio di scansioni, fotocopie e prestito, il lunedì e il giovedì dalle ore 10 alle 12,30. Per usufruire del servizio è necessario consultare gli Opac di Tvb Biblioteche trevigiane o di BinP Biblioteche in Polo della Regione Veneto, all’indirizzo web https://binp.regione.veneto.it/SebinaOpac/.do. Oppure, è possibile comunicare per telefono (0422324821) e via mail (bibl.sem.tv@tiscali.it) l’autore, il titolo, l’anno di edizione e la collocazione dell’opera richiesta, oltre ai propri dati personali. I materiali possono essere ritirati in portineria del Seminario, appena disponibili.

Per l’Archivio storico nella Curia diocesana sono stati previsti per la consultazione i giorni di martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12, a partire dal 5 giugno. Anche in questo caso, bisogna prenotarsi per telefono (0422416730) o via mail (archivio.segreteria@diocesitreviso.it), in quanto sono disponibili solo tre posti per il pubblico, e presentarsi in portineria. Bisogna, inoltre, essere dotati di matita e quaderno o di computer propri per prendere appunti. Indicazioni più precise si possono trovare nel sito dell’Archivio.

La Biblioteca capitolare rimane chiusa alla consultazione, ma offre il servizio di scansioni e fotocopie su richiesta il martedì e il mercoledì (telefono 0422416789, e-mail: bibliotecadelduomo@diocesitv.it).

A tutti gli utenti è richiesto di rispettare le disposizioni, procurandosi mascherina e guanti per poter entrare. Naturalmente non può accedere chi avesse una temperatura corporea superiore ai 37,5°.