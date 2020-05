Papa Francesco: erige nella Repubblica del Congo le Province ecclesiastiche del Sud-Ovest e del Nord

foto SIR/Marco Calvarese

Papa Francesco ha eretto nella Repubblica del Congo due Province ecclesiastiche, come informa il bollettino della Sala Stampa vaticana. La prima è la Provincia ecclesiastica di Pointe-Noire, elevando “la diocesi in parola a Chiesa metropolitana”. Il Papa ha nominato primo arcivescovo metropolita mons. Miguel Ángel Olaverri Arroniz, attuale vescovo di Pointe-Noire. La nuova Provincia Ecclesiastica di Pointe-Noire nella Repubblica del Congo avrà come suffraganee le diocesi di Dolisie e Nkayi. Sarà chiamata anche Provincia ecclesiastica del Sud-Ovest.

Il Pontefice ha eretto, poi, la Provincia ecclesiastica di Owando, elevandola a Chiesa metropolitana, e ha nominato primo arcivescovo metropolita mons. Victor Abagna Mossa, finora vescovo della medesima Sede. La nuova Provincia Ecclesiastica di Owando nella Repubblica del Congo avrà come suffraganee le diocesi di Impfondo e di Ouesso. Sarà chiamata anche Provincia ecclesiastica del Nord.