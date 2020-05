Statuto dei lavoratori: Bellanova (min. Agricoltura), “il nostro impegno continua, sempre dalla parte di lavoratori e lavoratrici”

“Oggi come 50 anni fa il nostro impegno continua, sempre dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici, sempre dalla parte del lavoro”. Così Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, in un post pubblicato su Facebook in occasione del 50° dello Statuto dei lavoratori.

“50 anni fa – scrive la ministra – entrava in vigore lo Statuto dei lavoratori, uno strumento fondamentale per la dignità e i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici italiane, la concreta realizzazione di un principio centrale nella nostra Costituzione”. “Oggi davanti un mondo del lavoro profondamente trasformato e in costante evoluzione, nuove domande sollecitano la nostra riflessione”, osserva Bellanova. “Penso – spiega – ai cambiamenti del mercato del lavoro, sempre più flessibile, che ci spingono a riconsiderare l’organizzazione del mondo produttivo e occupazionale per definire nuove efficaci misure a tutela dei lavoratori. Penso all’occupazione femminile, che dobbiamo rafforzare sempre più, anche con l’aiuto di misure pubbliche di tutela sociale capaci di assicurare indipendenza socioeconomica a tante lavoratrici. Penso all’urgenza di trovare strumenti nuovi per la salvaguardia dei lavoratori, della loro salute e della loro sicurezza, resi ancora più necessari da questa fase di emergenza”.