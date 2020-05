Coronavirus Covid-19: diocesi Acireale, donati alle parrocchie dispenser con disinfettanti per le mani

La diocesi di Acireale mette a disposizione di tutte le comunità parrocchiali dispenser con disinfettanti per le mani. L’iniziativa è stata realizzata per “tutelare la salute e la sicurezza dei fedeli dal possibile contagio da Covid-19 e garantire la salubrità dell’ambiente”. I dispenser sono stati donati dalla diocesi e dal vescovo mons. Antonino Raspanti, in accordo con la curia diocesana.

Dalla diocesi l’invito inoltre ai fedeli a “rispettare, prima di entrare in chiesa, le misure indicate nel protocollo firmato da Governo e Cei”.