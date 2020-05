Solidarietà: Roma, bersaglieri della Brigata “Garibaldi” consegnano a Comunità Sant’Egidio dell’Eur aiuti per le famiglie bisognose

(foto Esercito Italiano)

Spinti anche dal crescente bisogno in cui si trovano le persone in difficoltà, acuito a causa della crisi sociale legata alla pandemia di coronavirus Covid-19, negli scorsi giorni i bersaglieri della Brigata “Garibaldi”, impegnati sulle strade di Roma nell’operazione Strade sicure, hanno raccolto e consegnato alla Comunità di Sant’Egidio del quartiere Eur, generi di conforto e beni di prima necessità da destinare a famiglie bisognose della zona. I militari hanno consegnato tutto il materiale alla presenza della comunità locale che, si legge sul sito dell’Esercito italiano, ha pubblicamente ringraziato gli uomini e le donne della Brigata “Garibaldi” per la solidarietà dimostrata in questo periodo di enormi difficoltà e disagi.