Economia: Dombrovskis (Commissione Ue), “la crisi ha rimesso in luce la nostra interdipendenza, occorrono misure coordinate”

Valdis Dombrovskis (photo SIR/European Commission)

“Come lo schianto di un asteroide, il coronavirus ha scavato un cratere nell’economia europea”. Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue, affida a un comunicato la dichiarazione più roboante, mentre in conferenza stampa a Bruxelles, presentando le raccomandazioni per Paese nell’ambito del Semestre europeo, parla di “crisi profonda” che colpisce tutto il mondo sia sul piano sanitario che su quello economico. “In pochi mesi gli scenari sono assolutamente cambiati. Fino a febbraio le economie marciavano bene, l’occupazione era su ottimi livelli”. La ripresa sarà difficile, “dipenderà da noi, ma sarà differenziata da Paese a Paese anche in base alle condizioni di partenza”. “La crisi ha rimesso in luce la nostra interdipendenza e quindi occorrono misure coordinate”. Quest’anno “abbiamo riorientato il pacchetto di primavera del Semestre europeo, semplificandolo per dare agli Stati membri una bussola che permetta loro di navigare nella tempesta. Nell’immediato la nostra priorità sono gli investimenti nella sanità pubblica e la tutela dell’occupazione e delle imprese. Ora che andiamo verso la ripresa delle attività, il semestre risulterà essenziale, delineando un approccio coordinato per riportare le economie europee sulla strada della crescita sostenibile e inclusiva: nessuno dev’essere lasciato indietro”. “Non appena le condizioni lo consentiranno, dovremo trovare un equilibrio tra il conseguimento della sostenibilità di bilancio e lo stimolo degli investimenti”.