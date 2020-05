Diocesi: Casale Monferrato, morto a 89 anni don Valerio Garlando. Dal 1964 è stato missionario fidei donum in Neuquen

Dopo un ricovero di una ventina di giorni, a seguito della rottura del femore, è morto oggi in Argentina don Valerio Garlando, sacerdote originario della diocesi di Casale Monferrato, missionario fidei donum in Neuquen ed operante ad Aluminé, in Patagonia, dal 1964. Le sue condizioni erano parse subito gravi: trasportato da Aluminé a Neuquen, era sopraggiunta la perforazione dell’intestino ed era stato operato. Purtroppo l’organismo non ha sopportato la duplice emergenza e dopo una settimana è sopraggiunta la morte.

Don Garlando era nato a Lu Monferrato (Al) il 18 dicembre 1931. Consacrato sacerdote il 29 giugno 1955 dal vescovo Giuseppe Angrisani, come primo incarico pastorale fu viceparroco a Villanova dal 1955 al 1957 per poi ricoprire il medesimo incarico a Cocconato (At), dal 1957 al 1960, e a San Salvatore Monferrato, dal 1960 al 1964, anno in cui partì per la missione in Neuquen, dove hanno operato e operano altri sacerdoti monferrini, rimanendovi fino alla morte per quasi 56 anni.

Come ricorda il settimanale diocesano “La Vita Casalese”, nel 2015 aveva ricevuto l’alto riconoscimento del Governo della Provincia di Neuquen per il lavoro umanitario svolto a favore dei mapuche, gli indigeni locali, per cui aveva creato cooperative per la produzione dei formaggi dal latte dei loro allevamenti, con le tecniche che don Garlando aveva imparato in Piemonte ed insegnato ai suoi contadini mapuche. Sarà sepolto ad Aluminé.