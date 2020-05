Diocesi: Molfetta, il 27 maggio secondo appuntamento con il percorso su “lavoro e giovani”

Si svolgerà mercoledì 27 maggio, alle 20, sulla piattaforma Zoom, il secondo appuntamento del percorso organizzato dal Servizio diocesano di Pastorale giovanile e dal Progetto Policoro, in collaborazione con altre associazioni giovanili diocesane. Il Covid-19 non ferma “Ri-Generazione Giovani”, mini itinerario all’interno del mondo giovanile con temi vicini a ragazzi e ragazze dai 18 ai 35 anni, in collaborazione con le associazioni cattoliche del territorio.

Dopo il successo del primo incontro, dal titolo “Giovani e politica: menti pensanti, matite parlanti”, in cui don Mimmo Natale ha guidato la riflessione, nella parrocchia Cuore Immacolato di Maria di Molfetta, il secondo incontro tocca da vicino il mondo del lavoro. Nel corso dell’incontro “Protagonisti del cambiamento”, si rifletterà sulla speranza, cristiana e laica, all’interno del mondo del lavoro, dei cambiamenti attuali e del come ripensare positivamente il mondo del lavoro.

Per partecipare basta consultare le pagine Facebook della Pastorale giovanile della diocesi di Molfetta e del Progetto Policoro Molfetta. A guidare la riflessione don Michele Birardi, direttore della Pastorale giovanile dell’arcidiocesi di Bari-Bitonto e membro del coordinamento regionale del Progetto Policoro. Nel frattempo, sulle pagine social degli uffici diocesani e delle associazioni organizzatrici, saranno lanciati degli spunti di riflessione, a partire da giovedì 21 maggio fino a martedì 26 maggio, con i quali sarà possibile interagire. Tramite social, commentando i post, rispondendo alle storie Instagram, inviando un messaggio in chat, sarà possibile scrivere alcune domande, dubbi, curiosità, riflessioni che si intende porre al relatore.