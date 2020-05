Gesuiti: è morto padre Adolfo Nicolás, già superiore generale

(Foto Gesuiti)

Padre Adolfo Nicolás, già superiore generale, è morto a Tokyo in Giappone. Lo annuncia la Curia Generale dei Gesuiti a Roma: “I gesuiti in Giappone e nella regione dell’Asia-Pacifico, la sua famiglia e i suoi compatrioti in Spagna, così come i suoi numerosi amici in tutto il mondo, rimpiangono profondamente la sua scomparsa”. “La sua è stata infatti una vita segnata da un intenso servizio, da una serena disponibilità e da una profonda capacità di inculturazione in Giappone – dichiara padre Arturo Sosa, attuale superiore generale -, dove è giunto ancora giovane gesuita. Ha incontrato una cultura che egli ha amato profondamente e in cui ha immerso tutto se stesso. Il suo tempo come generale è stato caratterizzato dal suo senso dell’umorismo, dal suo coraggio, dalla sua umiltà, dal suo stretto rapporto con il Papa Francesco. A causa delle attuali restrizioni relative ai viaggi, non posso recarmi in Giappone per i funerali, ma assicuro ai suoi tanti amici laggiù la mia vicinanza, la mia partecipazione e le mie condoglianze”. I funerali di padre Nicolás si terranno a Tokyo sabato 23 maggio alle 17, nella chiesa di Sant’Ignazio. La celebrazione sarà trasmessa in diretta, in inglese, su internet. Una messa commemorativa si terrà a Roma, nella chiesa del Gesù.